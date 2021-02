Kabirat Kafidipe Araparegangan: Kunle Afolayan, Aresejabata máa ń bèèrè ẹni tó gbé Hijab lé mi lórí

Kabirah to ti di Alhaja to re Mecca bọ bayii ni nkankan ṣẹlẹ ninu aye oun ti o pe ni ipe.

Gbajugbaja oṣere yii ni oun kii ṣe ẹni to n bori tẹlẹ toun si maa n bi ara rẹ pe nibo lo ti ri ibori kiri. Koda o maa n ya awọn ti wọn jọ n ṣe ere ori itage tẹlẹ lẹnu pe oun ko le ṣi ori silẹ mọ.

"Mo ṣẹṣẹ gbe fiimu tuntun kan jade ni to maa jade laipẹ". O ni "a tadi mẹyin ni lati lọ mu agbara wa".

Alhaja Kabirah ni kii ṣe pe oun fi ere ori itage silẹ amọ ni ilana ẹsin Islam ni oun ti gbe gbẹ ori itage tuntun mii sil lati maa kọ awọn eeyan ni ẹkọ ẹsin Islam nipasẹ ere ori itage to si ni oun o kabamọ pe oun yẹra fun kikopa ninu fiimu Yoruba pẹlu awọn akgbẹ rẹ to ku. "ko sohun kankan to kere lati yọnda fun Ọlọrun.