Cities of illegal death: Wo àwọn ìlú tó jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ni kí ènìyàn kú níbẹ̀

Bẹẹni, ẹ o kuku ri baibai. Awọn ilu kan wa lagbaye to jẹ eewọ ni ki wọn ku ti ko si ba ofin mu.

1. Britiba Mitim - Brazil

Ilu yii wa ni ipinlẹ Sao Paulo. Britiba Mirim ko ni ju aaye ilẹ isinku to ju fun eeyan ẹgbẹrun lọna aadọta (50,000) lọ. Eleyii ti di ki awọn oku maa fun mọ ara wọn ni iboji to si di ki wọn maa pin aye.

2. Itsukushima - Japan

Ilu Itsukushima tabi Miyajima jẹ ilẹ ini ẹka ajọ isọkan agbaye UNESCO ni orilẹede Japan eyi ti wọn tun mọ si "Shrine Island". Wọn fun erekusu naa ni orukọ yii tori wipe wọn ri i gẹgẹ bii ọlọrun mimọ funrarẹ to si jẹ ile fun ọpọlọpọ ojubọ ati pẹpẹ adura. Torinaa lati ri i pe ibẹ jẹ mimọ tori wọn ti fi ji fun awọn oriṣa, wọn ko faaye gba iku tabi bibimọ lori il erekusu naa lati dun 1978. Koda ko si ile iwosan tabi iboji ti wọn kọ sibẹ rara.

3. Lanjarón - Spain

Ldun 1999, Olootu ilẹ Lanjaron fi ofin de iku kiku niwọn igba to di pe awọn ibi itẹ oku ti ibil ti kun ti ẹmi awọn to ku ko si ni ribi sinmi lalafia. Ilu naa wa ni agbegbe Granada Province.

Lara ọna ti wọn gba gbe igbesẹ yii kọkọ dabi awada o si tun fara pẹ igbesẹ oṣelu lati fa oju awọn eeyan mọra si ọrọ naa. Nigba to si ti jẹ pe ofin naa di ootọ, wọn gba awọn eeyan ẹgbẹrun mẹrin niluu naa nimọran lati dakun wa ni ilera pipe titi di igba ti wọn yoo kọ ibi it oku tuntun.

4. Le Lavandou - France

O jẹ ilu kan ni ẹkun Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ilu yii gbajumọ fun ọpọ okun to wa nibẹ ati iwoye to dara o si ti di ibomiran to ti kun dẹnu.