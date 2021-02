Plane crash in Abuja: Àwọn kan sọ pé ejò lọ́wọ́ nínú lórí ìjàmbá ọkọ̀ bàálù náà - Alagba Julius Olasunkanmi

Alagba Julius Olasunkanmi to jẹ baba to bi Flight Sergent Olasunkanmi Olawunmi, to di oloogbge pẹlu awọn mẹfa miran ninu ijamba ọkọ ofurufu to ja lulẹ niluu Abuja ti sọrọ lori irufẹ iku to pa ọmọ rẹ.