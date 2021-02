Coronavirus after one year in Nigeria: Níbo ni ọ̀rọ̀ Covid 19 dé dúró ní Nàìjíríà?

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ

Coronavirus after one year in Nigeria: Níbo ni ọ̀rọ̀ Covid 19 dé dúró ní Nàìjíríà?

Lọjọ kẹtadinlogbọn, oṣu keji, ọdun 2020 ni Coronavirus wọle si Naijiria wẹrẹ.

Odun kan ree lẹyin iṣẹlẹ yii ni Naijiria.

Eeyan to le ni ẹgbẹrun 152, 000 lo ti kagbako coronavirus bayii ni Naijiria.

Eeyan 1, 807 lo ti doloogbe lati ọwọ ajakalẹ arun yii ni Naijiria bayii.

Bẹẹ, ninu ewu ni awọn osisẹ eleto ilera n ṣiṣẹ ni Naijiria.

Ekọ wo lẹyin ti kọ nipasẹ ajakalẹ arun Covid 19 yii?