Man United kò bá lu Chelsea mọ́lé, àmọ́ rẹfirí jà wá lólè pẹnárítì- Ole yarí.

Chelsea vs Manchester United: Ole ní Man United kò bá borí Chelsea ṣùgbọ́n rẹfirí kọ̀ láti fún wọn ní pẹnárítì

Ole ni agbabọọlu Chelsea, Callum Hudson-Odoi fi ọwọ gbe bọọlu eyi to tumọ si pẹnariti.

Ṣugbọn rẹfiri Stuart Atwell ko fun Man United ni pẹnariti lẹyin to tun iṣẹlẹ laarin Hudson-Odoi ati Mason Greenwood wo eyi to fihan pe bọọlu kọkọ kan oke ọwọ Greenwood ko to ba agbabọọlu Chelsea lọwọ.