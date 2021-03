Isiaka Jimoh EndSars Ogbomoso: Èmí kò ní kí wọ́n pa ọlọ́pàá tó pa Isiaka, ṣùgbọ́n...- Ramota, Iya Isiaka

Eyi ni ọrọ Jimoh Atanda, to jẹ ba Isiaka ti awọn ọlọpaa yinbọn pa ninu iwọde EndSars to waye lọdun to kọja ni Ogbomọso ni ipinlẹ Oyo ni guusu Iwọ oorun Naijiria.

Akinbọla Zainab to jẹ iyawo Isiaka sọrọ nipa iranlọwọ to ti ri gba ati eyi to ṣi n reti lati fi ri si eto ẹkọ ọmọ to bi fun Isiaka.