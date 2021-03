Life expectancy in Nigeria: Gbèǹdéke ẹ̀mí gígùn àwọn ọmọ ilẹ̀ Togo, Ghana àti South Africa dára ju ti Naijiria lọ - Ẹgbẹ́ àwọn Dókítà

Ẹgbẹ awọn dọkita ijọba ati aladani, AGMPN, lo fidi ọrọ naa mulẹ nibi ipade awọn akọroyin kan to waye niluu Abuja.

Nigba to n sọrọ naa, Aarẹ ẹgbẹ ọhun, Dọkita Iyke Odo sọ pe ẹnikẹni to be le rekọja iye ọdun naa ni Naijiria ti ṣe oriire.