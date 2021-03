Fulani Herders invasion: Àwọn Fulani ń bérè fún ọjọ́ márùn ún síi

Fidio kan wa to n tan kalẹ pe lori ọrọ ki awọn Fulani maa ṣi kuro ni ilu kan lọ si omiran, wọn tun ti ri wọn ninu igbo ilu Ajowa nipinlẹ Ondo.

Atawọn ọdọ́ ilu atawọn to gbọ ede Hausa lo ti wa lori ọrọ yii ti wọn si ni awọn n fẹ ki Fulani ko ẹru wọn kuro nilu awọn.

Ọkan lara awọn to n gbe ilu yii to tun jẹ ọkan lara awọn ọdọ, Monday sọ fun BBC Yoruba pe lootọ ni iṣẹlẹ yii waye ti kii sii ṣe iroyin ọjọ to pẹ rara.