Sotayo Gaga Sobola husband: Àwọn èèyàn fẹ́ mọ ọkọ gbaju

Ninu awọn fọto ati fidio to fi sita lori ayelujara funrarẹ ni awọn akẹgbẹ rẹ ti n ki i ku oriire to fi mọ awọn ololufẹ rẹ gẹgẹ bi o ṣe ro dẹdẹ to kan dẹdẹ ninu aṣọ igbeyawo funfun balau to balẹ dẹdẹ.