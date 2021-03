Water Scarcity in Ogun Community: Àwa àtàwọn máàlù la jọ ń du mu omi yìí láti mu

Ni ilu kan, Igbooro/Orobiyi ni agbegbe ijọba ibilẹ iha Ariwa Yewa, ipinlẹ Ogun ni omi idọti yii ti n gbayii gẹgẹ bi eyi to ṣi mọju ti wọn n bu mu, bu wẹ, bu dana jẹun.

Pẹlu bi ajọ isọkan agbaye UN ṣe n pariwo fun ipese omi to mọ gaara to, ilu yii ko ni orisun omi to dara fun mimu rara.