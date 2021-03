Tijani Azeez fourteen year old boxer: Láti ago mẹ́rin sí méje alẹ́ lójoojúmọ́ ní mo máa ń kọ́ araàmi

Ọmọ ọdun mẹrinla abẹṣẹkubiojo ni Tijani Azeez to si jẹ akẹkọọ ni ile iwe ati ni ile ẹk to ti n kọ ẹṣẹ jija.

Gbogbo igba ni inu Tijani maa n dun si ohun to fẹran lati maa ṣe yii to bẹẹ to jẹ wipe iye ọjọ ati wakati to fi n kọ ẹṣẹ jija laarin ọsẹ kan ko lonka rara.