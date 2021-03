Corinne Masiero: Ìhòhò ọmọlúàbí ní òṣèrébìnrin yìí fi lọ sí àmi ẹ̀yẹ bíi ti Oscar

Oríṣun àwòrán, EPA

Gbajugbaja oṣere kan fi honu han nibi ayẹyẹ ami ẹyẹ César eyi to jẹ pe ijọba n lo ggẹ bi akitiyan rẹ lati ṣe igbelarugẹ aṣa paapaa lasiko ajakalẹ arun Coronavirus yii.

Oṣere ẹya Faranse naa, Corinne Masiero to jẹ ẹni ọdun mẹtadinlọgọta wọ aṣọ ti wọn fi awọ ẹranko rakunmi ko to wa di pe o bọ ara rẹ sihoho lori itage idije ami ẹyẹ orilẹede Faranse kan to jẹ ẹlẹgbẹẹ ami ẹyẹ agbaye Oscar.

O ti le loṣu mẹta ti wọn ti gbe awọn ile iworan sinima ti pa ni ilẹ Faranse.

Nibi ami ẹyẹ ọhun, fiimu to jawe olubori ni "Dark Comedy Adieu Les Cons (Goodby Morons) ti Albert Dupontel ṣe.

Fiimu to ṣafihan bi iya to n ṣaarẹ gidi gidi ṣi ṣe n wa ọmọ rẹ to sọnu lo gba ami ẹyẹ César meje to si tun gba ami yẹ fun ọkan lara awọn oludari ere to dangajia ju.

Ni wọn ba pe arabinrin naa, Corinne Masiero si ipele ti itakete siraẹni nibi ayẹyẹ naa lọjọ Ẹti ko wa fun ẹni ti aṣọ wiwọ rẹ gbegba oroke ju ni ami ẹyẹ.

Oríṣun àwòrán, EPA Àkọlé àwòrán, Bi Corinne ṣe kọkọ mura rèé

Afi to ya awọn to wa wa ninu gbọngan lẹnu pẹlu bo ṣe bọ aṣọ to si wa ni ihoho kolongo lori itage lati ṣalaye ọrọ to kọ si ara pe "bi ko ba si aṣa, ko sí jọ iwaju" eyi to kọ si bẹbẹrẹ idi.

Bakan naa ni Masiero tun fi ọrọ ranṣẹ si olootu ijọba ilẹ Faranse, Jean Castex, to kọ ọ̀rọ̀ si ẹyin rẹ pe "Ẹ fun wa ni iṣẹ ọnà pada, Jean."

Oríṣun àwòrán, EPA

Awọn oṣere ẹgbẹ rẹ to ku atawọn oludari fiimu naa ti pe fun awọn nkan yii kan naa lasiko ti eto n lọ lọwọ.

"Awọn ọmọ mi le lọ si Zara ṣugbọn wọn o le lọ si ile fiimu sinima... ko ye mi," eyi ni oṣere kan Stephane Demoustier sọ ni bo ṣe n gba ami ẹyẹ tirẹ.

O n sọrọ nipa gbagede itaja aṣọ nla kan ti awn eeyan ma n lọ loore koore ṣugbọn lati igba ti ijba ti gbe awọn ile fiimu tipa lo ti n kan awọn araalu lara.

Oríṣun àwòrán, EPA

Torinaa, wọn ri ibi ayẹyẹ ami ẹyẹ ti ijọba n ṣe agbatẹru rẹ yii lati sọrọ soke ni gbogbo ọna amọ ọna ti Corinne gba gbe tirẹ yọ yatọ.