Iyabo Ojo: Ojú ọkọ mi ní àwọn adigunjalè ti fipá bá mi lòpọ̀ ní ìgbà karùn-ún

Gbajugbaja oṣere, Iyabo Ojo sọ iriri rẹ nigba bi wọn ṣe fi ipa ba a lọpọ ni igba marun un nigba ti o wa ni kekere titi to fi di abilekọ.

Oju opo Instagram rẹ ni Iyabo Ojo ti sọ iriri rẹ naa, eyi to pe ni ''Bare it With IY'' lori ayelujara.