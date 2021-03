Osun Massacre: Àwọn agbébọn pa èèyàn mẹfa ni abúlé kan nìpínlẹ̀ Osun

Bó tilẹ̀ jẹ́ pé kò sí ẹni tó mọ ẹni to ṣe iṣẹ́ ibi náà, sùgbọ́n àwọn ọlọ́paàá àti ọmọ ikọ̀ OPC to fi mọ́ àwọn ọdẹ ìbílẹ̀ lo ti wọ inú igbó to wà ni àyíká abúlé náà lọ, láti lọ ṣàwárí àwọn tó ṣe irú iṣẹ́ ibi rẹ̀.