Hajj 2021: Ìjọba Saudi Arabia ti gbé àwọn ìlànà tuntun jáde fún àwọn tó fẹ́ ẹ́ ṣe Hajj

ìṣẹ́jú 12 sẹ́yìn

Ijọba orilẹ-ede Saudi Arabia ti kede pe dandan ni fun gbogbo ẹni to ba fẹ ṣe Hajj ọdun 2021, lati gba abẹrẹ ajẹsara Covid-19.

Ileeṣẹ iroyin kan ni orilẹ-ede naa, Saudi Gazette sọ pe ileeṣẹ eto ilera ni gbogbo awọn to ba fẹ ẹ wa fun Hajj gbọdọ gba abala keji abẹrẹ ajẹsara ti ajọ WHO fi ontẹ lu, ni ọsẹ kan ṣaaju ki wọn o to de Saudi Arabia.