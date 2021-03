Heat Season: Àwọn ohun méje tóo gbọ́dọ̀ mu lásìkò ẹ̀run rèé o

ìṣẹ́jú 25 sẹ́yìn

Igba ẹrun ati ọgbẹlẹ ti de kaakiri orilẹede Naijiria bayii ti ooru si mu pẹlu oju ọjọ to gbona paapaa ni awọn agbegbe ariwa orilẹede Naijiria ati agbegbe Niger Republic.

Nitori naa, ara nilo omi nigba gbogbo ati agbegbe to tutu, nitori pe ara eniyan ma n padanu omi to le ni mita meji ni ojoojumọ ti eniyan ba n laagun, ti oun mi eemi, to n ṣegbọnsẹ tabi tọ ni ojoojumọ.