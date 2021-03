Yoruba film celebrities: Wo àwọn ọ̀rọ̀ tó ki pọ́pọ́ tí Lateef Adedimeji fi kọrin ọjọ́ ìbí 23 fún Adebimpe

Ohun to ba jẹ teeyan ko ṣee fi bo bẹẹ si ni ẹni to ba sun mọ eeyan bi eti ko ṣee foju fo rara ninu ile tabi lawujọ.

Laarọ kutu kutu hai oni ọjọ kẹtalelogun oṣu kẹta lo pe ọdun mẹtalelogun. ṣe ni wọn bẹrẹ ọjọ naa pẹlu adura ṣiṣe fun un lẹyin eyi ti akewi tun wọle to bẹrẹ si ni mu ori ọlọjọ ibi wu.

Gẹgẹ bi oun atawọn ara ile rẹ ṣe maa n pe e, gbogbo wọn pariwo Adebimpe ọmọ Ọba ti akewi si n ran an leti Idere Ekiti nibi to ti ṣẹwa.

O ti ṣe diẹ ti awọn ololufẹ awọn gbajugbaja oṣere meji yii ti n jẹ ọrọ wọn lẹnu pe boya wọn ti di lọkọ laya ni tabi wọn kan n gbe awọn mọra pẹlu oniruuru aworan ati fidio ti wọn jọ maa n ya papọ amọ ti awọn funra wọn ko jade sọ pe awọn ti so yigi.

Pabanbari gbogbo pọ̀pọ̀ṣìnṣìn ọjọ ibi yii ni igba ti Lateef Adedmeji yọ laarọ ọjọ naa to si bẹrẹ si ni rọjo owo le Adebimpe lori eyi to tun mu ki akewi fi ede ti Lateef maa n saba fi ṣe yẹyẹ bi ẹni n gbadura lede Yoruba amọ to n sọrọ bii ọmọ ẹya Igbo lati fi ṣe adura fun Adebimpe.