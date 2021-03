Lauretta Onochie: Àwọn ará ìlú lẹ́tọ̀ọ́ lábẹ̀ òfin láti fi ẹjọ́ ẹni tó ń náwó yàlàyòlò sun agbófinró

Nigba to n ba BBC Yoruba sọrọ, Ogunye sọ pe awọn agbofinro kii ṣe arinurode olumọran ọkan ti yoo mọ ẹni to n ṣe jibiti lai si iranlọwọ awọn ara ilu.

Gẹgẹ bo ṣe, "ofin ko sọ pe ki eeyan má na owo tí kò pa, ohun ti ofin sọ ni pe ki eeyan ma fi ọna ẹru pa owo tabi ko jokoo sibi kan lati ma na owo to ji.

Ṣaaju ni amugbalẹgbẹ Aarẹ Muhammadu Buhari, Lauretta Onochie ti kọkọ sọ loju opo Twitter rẹ pe gbogbo awọn to n gbe igbe aye ti apo iṣuna wọn ko ka le kawọn pọn ro ẹjọ niwaju adajọ.

Lauretta ni "O ti pẹ ti mo ti n reti ki Naijiria ni iru ofin yii to wa nilẹ Gẹẹsi, eyii to faye gba awọn eeyan lati fi ẹjọ ẹni to n na inakuna, ti ko si ni ọna kan pato ti owo ti n wọle, sun ijọba.