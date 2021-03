Ẹgbẹ́ APC ní láti wà lórí oyè kí ìjọba tiwantiwan lè fẹsẹ̀ múlẹ̀ dáadáa - Mai Mala Buni

Alaga ẹgbẹ oṣẹlu APC, to tun jẹ gomina ipinlẹ Yobe, Mai Mala Buni ti sọ pe afojusun ẹgbẹ ọhun ni lati tukọ ijọba Naijiria fun ọdun mejilelọgbọn.

Mai Mala lo sọ ọrọ naa lasiko to n yan igbimọ ẹlẹni mọkanlelọgọta kan ti yoo ṣeto apero ẹgbẹ ọhun to n bọ lọna ni ọọfisi ẹgbẹ naa to wa niluu Abuja.