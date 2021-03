Akeredolu: Gómìnà Ondo fẹ́ kí ìjọba wà nkán ṣe ní kíá lórí ààbò Nàìjíríà bí bẹ́ẹ̀ kọ́

ìṣẹ́jú 8 sẹ́yìn

Gomina ipinlẹ Ondo, Rotimi Akeredolu, ti gbe lẹyin akẹgbẹ rẹ Gomina Samuel Ortom ipinlẹ Benue lori ọrọ ipenija aabo to n ba Naijiria finra.

Akeredolu bii ti Ortom, ni ipenija aabo to n koju Naijiria le kọdi idibo ọdun 2023 ti ijọba ko ba wa wọrọkọ fi ṣada.

O ṣalaye ọrọ yi nigba to n kopa ninu ifọrọwerọ pẹlu ileeṣẹ iroyin Naijiria Channels TV.

Akeredolu to jẹ olori awọn Gomina Guusu-Iwọ oorun Naijiria bẹnu atẹ lu iṣẹlẹ ikọlu to waye si Ortom to si ni eleyi n tọka si pe nkan ko rọgbọ ni Naijiria