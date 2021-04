Yinka Odumakin: Wo ohun tí Joe Okei ìyàwó olóògbé sọ nípa ikú ọkọ rẹ

ìṣẹ́jú 5 sẹ́yìn

Iyawo oloogbe adari ẹgbẹ Afenifere, Yinka Odumakin to jade laye to dagbere fayue lowurọ ọjọ Ẹti, Joe Okei-Odumakin ti ṣapejuwe iku ọkọ rẹ gẹgẹ bi eyi to jẹ ibanujẹ fun un to si ni pataki ninu ẹya ara ohun lo ti kuro yii.