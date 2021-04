Kidnap in Northern Nigeria: Àṣírí ìdí tí ìjínigbé fi ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ló tú nínú fídíò

Awọn nkan to foju han nipa ijinigbe yii ni pe wọn saba maa n lọ si ileewe. Bii ki wọn jo o kanlẹ tabi ba nkan jẹ ki wọn le raye wọle si wọn lara lati ri awọn eeyan jigbe.

Ninu fidio yii, alaye ẹkunrẹrẹ wa nibẹ nipa asiko to bẹrẹ, agbegbe to wọpọ si ati awọn nkan to ṣeeṣe ko ṣokunfa rẹ.