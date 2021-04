Jimoh John Yakubu Ogi seller: Èmi ni mo sọ òwò kékeré tí ìyá mi ń ṣe di ńlá

Lati kekere ni Jimoh ti n lọ ogi to fi n ran iya rẹ lọwọ ni ipinlẹ Ekiti titi to fi di ẹni ọdun mọkanlelogun bayii to si jẹ akẹkọ fasiti.