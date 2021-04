Tunde Bakare: Kìí ṣe Buhari tí mo mọ̀ lọ́dún 2011 táa jọ ń díje dupò ààrẹ ló wà níbẹ̀ báyìí

Kukah to pe akọle iwaasu rẹ ni, "Naijiria ki ogo to poora" lo ti salaye ààrẹ Buhari mọ pe ina nlanla ni ọrọ Boko Haram ni Naijiria lati asiko iburawọle rẹ gẹgẹ bi ààrẹ Naijiria, ṣugbọn ó fi ina naa silẹ ki o maa ran nigba ti o yẹ ki o ti pa a lasiko ti ko ti pọ.

Bakare, to jẹ igbakeji oludije fún Buhari lasiko idibo aarẹ ọdun 2011, ṣalaye pe oun ranti bí aarẹ Buhari to dije labẹ asia ẹgbẹ oṣelu Congress for Progressive Change (CPC) ṣe bu sẹkun nitori bi ọrọ Naijiria ṣe ka a lara to lasiko ọhun.