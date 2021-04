Vitamin D àti Covid-19: Òótọ́ nípa àṣírí tó wà níbi òògùn yìí fún ìwòsàn Covid

ìṣẹ́jú 27 sẹ́yìn

Kini Vitamin?

Vitamin D ni iṣẹ ribiribi lara eroja to n dabo bo ara ti ijọba ilẹ Gẹẹsi si ti ni ki gbogbo ọmọ ilu gba oogun rẹ to ba di asiko ojo, ki awọn to jọ pe wọn ko ni Vitamin D to pe lara maa lo titi ọdun yoo fi yipo. Sugbọn titi di asiko yii ko tii si ẹri aridaju pe Vitamin D le wo aisan kankan tabi dena rẹ, sugbọn ko tumọ si pe ko ni wulo lọjọ iwaju