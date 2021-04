Richard Okorogheye death: Bí wọ́n ṣe rí òkú rẹ̀ nínú adágún omi ní UK lọ́sàán gangan

Oku ẹni ti wọn ri ninu adagun odo lọjọ Aje ọsẹ yii ni wọn ti kede rẹ gẹgẹ bi akẹkọọ ọmọ Naijiria ẹni ọdun mọkandinlogun ti wọn ti n wa, Richard Okoroghoye.

"Ọkan ibanikẹdun wa lọ si ọdọ mọlẹbi Richard lasiko to nira yii", ileeṣẹ ọlọpaa ilu London, Metropolitan UK kọ ọ sita loju opo ayelujara Twiter eyi to fihan pe lootọ ni o ṣẹlẹ.

Ileeṣẹ ọlọpaa UK ni wọn yoo maa ri atilẹyin awọn akọṣẹmọṣẹ ọlọpaa.

Ninu adagun odo kan ni Epping Forest ni wọn ti ri oku rẹ lọsan gangan ọjọ Aje iyẹn si ni ọjọ kejila lẹyin ọjọ ti wọn ti kede pe wọn n wa Okorogheye to jẹ akẹkọọ ni Oxford Brookes.

Lati irọlẹ ọjọ kejilelogun oṣu kẹta ni Richard ti jade kuro nile wọn to wa ni Ladbroke Grove, West London ti wọn si kede rẹ kiakia fun ọlọpaa lẹyin ọjọ meji ti wọn o ri i nile.

Iwadii fihan pe o wọ ọkọ taxi lọ si Loughton ti ko ju iwọn kilomita mejilelogun si ibi ti o n gbe.

Ko to di pe wọn o ri i mọ, Okorogheye ti n ba aisan foniku fọla dide ti oloyinbo n pe ni sickle cell disease gbe to si ti n fi pamọ eyi to tumọ si pe ko yẹ ko kuro nile o si yẹ ko din bi o ṣe n ri awọn eeyan soju ku tori ilera rẹ.

Ọkunrin to ga to dudu, to sin gbọnlẹ

Ninu ifọrọwanilẹnuwo ileeṣẹ iroyin channels Television pẹlu baba oloogbe naa, Christian ṣapejuwe ọmọ rẹ gẹgẹ bi kunrin to ga to si ni okun, amugbalẹgbẹ ọdọ ni to fẹran lati maa ba awọn ọrẹ rẹ sọrọ.

Baba rẹ da ẹbi bo ṣe di awati ru iporuru ọkan to n la kọja latari ofin konile ogbele ati jijoko sinu ile fun ọjọ gbọọrọ.

"Ọkunrin giga ni to si ni okun ati agbara; o fẹran lati maa ba awọn ọrẹ rẹ sọrọ".