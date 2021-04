Èwo ló dára nínú kí kọ̀mpútà Laptop rẹ wà nínú inà tàbí kó lo bátìrì rẹ̀ bí o báfẹ́ kí ẹ̀mí bátìtì rẹ̀ pẹ́ kánrinkése?

To ba ri bẹẹ, bawo la ṣe lee tọju batiri kọmputa alagbeka Laptop wa?

Lọna miran, ṣe ki a maa ri daju pe o n gba ina sara de iwọn ọgọrun ninu ọgọrun 100% ni tabi ki a maa paa ka tun tan an gẹgẹ bi ina ara rẹ ba I ṣe n lọ silẹ sii?

Ọpọ awọn akọṣẹmọṣẹ ti BBC News Mundo ba sọrọ woye pe ọna to dara julọ lati lo batiri rojẹ pe eroja lithium.

Amọsa nigna to di bii ọdun mẹwaa sẹyin lo di wipe agbara awọn batiri kọmputa alagbeka Laptop wọnyi ko fi bẹẹ dara to mọ lẹyin ti wọn ba ti tii bọ ina mọnamọna fun igba ọgọrun ni ọrọ ti Ashley Rolfe, ọga agba ẹka imọ ẹrọ ni ileeṣe Lenovo ni orilẹede Ireland ati ilẹ Gẹẹsi sọ fun BBC Mundo.

Bawo ni a ṣe le ṣe eyi ko fi jọ ara wọn?

Fifi kọmputa alagbeka Laptop silẹ sinu ina lẹyin ti ina ori batiri rẹ ba ti wọ ida ọgọrun dara pupọ, koda ko s'ohunto buru rara nibẹ gẹgẹ bi Ọgbẹni Rolfe lati ileeṣẹ aṣekọmputa Lenovo ṣe fi to BBC Mundo leti.

Alabaṣiṣepọ rẹ, Phil Jakes to jẹ oludari ẹka imọ ẹro to lamilaaka, tosi tun jẹ agba ọjẹ onimọ ẹrọ ni ileeṣẹ Lenovo fọwọsi ohun to sọ.