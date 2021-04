Yoruba film celebrities: Ìdùnnú ṣubú lu ayọ̀ nílé Wasiu Alabi Pasuma

ìṣẹ́jú 30 sẹ́yìn

Ninu ọrọ naa to kọ si abẹ fidio kan to ṣafihan bo ṣe n fa ọmọ rẹ wọ inu gbọngan igbeyawo, ni Alhaji Pasuma ti sọ pe ẹwa ati ipenija to wa ninu jijẹ obi ni pe, ko si bo se wu obi ki ọmọ rẹ o wa pẹlu rẹ to ni igba gbogbo, awọn asiko kan yoo wa ti obi ni lati jọwọ ọmọ rẹ ko lọ.