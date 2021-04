Prince Philip: Ó lo ọdún 93, lọ sí orílẹ̀-èdè 143, ó ní gbajúgbajà ìyàwò kan

Duke ilu Edinburgh, ọkọ to gbajumọ julọ ni agbaye, ti ku ni ẹni ọdun mọkandinlọgọrun

Aadọrin ọdun lo fi gbe igbeaye rẹ ni abẹ idari iyawo rẹ, Ọbabinrin Elisabẹti II - ṣugbọn iru eeyan to jẹ fihan pe ko kan ni i jẹ ọkọ lasan.

Nitori naa, ta ani ọkunrin to duro ti Ọbabinrin naa, ati pe bawo lo ṣe ri Ọbabinrin fẹ ni iyawo?

Ọkọ ni, amọ ko jẹ ọba

Idi ni pe ni ilẹ UK, obinrin to ba fẹ ọkọ ninu ile ọba, le lo orukọ oye 'Ọbabinrin', ṣugbọn awọn ọkunrin to ba fẹ Ọbabinrin ko le pe ara awọn ni ọba. Awọn ọmọkunrin ile ọba nikan lo le ṣe bẹ ẹ.

