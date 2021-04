Oduduwa Nation: Àwọn tó ń polongo Oduduwa Nation fẹ́ ba àláàfíà, ìfẹ́ àti ìṣọ̀kan ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ ni- YWG

Ṣugbọn ṣa, ẹgbẹ to wa fun igbaye-gbadun ẹya Yoruba, Yoruba Welfare Group, YWG, ti sọ pe awọn eeyan to n polongo igbesẹ yii ko le paṣẹ nkan ti Yoruba o sẹ.

Aarẹ ẹgbẹ YWG, Abdulhakeem Alawuje, ninu atẹjade to fi sita ni ọjọ Satide, fi ẹsun kan awọn to n polongo idasilẹ orilẹ-ede Oduduwa, pe wọn fẹ ẹ ba alaafia, ifẹ ati iṣọkan to wa nilẹ Yoruba jẹ ni.