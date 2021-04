Omotola Jalade Ekeinde: Ọ̀nà láti ran Ìyá mi lọ́wọ́ lẹ́yìn ikú Bàbá mi mú mi wá iṣẹ́ lọ lẹ́ni ọdún 15

ìṣẹ́jú 14 sẹ́yìn

Gbajugbaja oṣerebinrin ni, Omotola Jalade Ekeinde sọ ibẹrẹ irinajo aye rẹ lẹkunrẹrẹ lasiko to n ṣabẹwo sile iṣẹ BBC.

Omotola ni oun ti ni owo oun lọwọ to pọ ti kii ṣe owo ọkunrin kankan ki oun to ṣe igbeyawo lẹni ọdun mejidinlogun.

O sọ oun ti oju rẹ ri to lẹyin iku baba rẹ ki o to jade ile ẹkọ girama ati ọna lati pese itọju fun aburo rẹ meji ati iya rẹ to ti di opo ọsan gangan lasiko naa.