Uloho Othuko: Mi ò kábàmọ̀ pé mo fẹ́ ìyàwò méjì lọ́jọ́ kan ṣoṣo

ìṣẹ́jú 12 sẹ́yìn

Nigba to n ba BBC sọrọ lori idi to ṣe gbe obinrin meji ni iyawo lọjọ kan naa, Uloho Othuko sọ pe ori meji san ju ẹyọ kan lọ.

Ọkan lara awọn iyawo rẹ naa, Ikpama Evelyn, to jẹ ẹni ọdun mejilelọgbọn ṣalaye fun BBC pe o ti to nnkan bii ọdun meje ti oun ati ọkunrin naa ti n ba ere ifẹ wọn bọ ki wọn to ṣe igbeyawo.