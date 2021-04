Benue, Tanker explosion in Agatu: Ọkọ̀ agbépògb[aná ní Benue, ẹni mẹ́sàn án kú, ṣọ́ọ̀bù 72 ọlọ́já iyebíye jóná

Ohun to fa ẹkun ati ose ni abule naa ni bi eeyan mẹsan an ti se padanu ẹmi wọn ninu ibugbamu ọkọ agbepo kan.

Awọn tọrọ naa soju wọn ni nise ni awọn ri eefin ina to n jo awọn ile to wa ni tosi lokeloke.

Losu Keje ọdun 2019, eeyan marundinlaadọta lo ku tawọn to le ni ọgọrun un si farapa ni agbegbe yii nigba ti awọn eeyan n gbiyanju lati bu epo ninu ọkọ agbepo to danu soju ọna.

Ugbona Chijioke to jẹ ẹni ọdun mẹrindinlaadọta si n banujẹ lori ijamba ina yi to jo isẹ ọwọ to fi nkan to le ni ọdun mẹẹdogun ko jọ.