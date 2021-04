IPOB UK Asylum: Wo ǹkan tó yẹ kí o mọ̀ nípa bí ọmọ ẹgbẹ́ IPOB àti MASSOB ṣe lè jàǹfàní ṣíṣe àtìpó ní Britain

Ikede ilẹ Gẹẹsi pe awọn yo bẹrẹ si ni maa gba awọn atipo ọmọ ẹgbẹ ajijagbara Indigenous People of Biafra (IPOB) ati ti Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra (Massob) ti n mu iriwisi wa ni Naijiria.