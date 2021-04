Kwara suspect: Màálù tí Ojo fẹ́ fi ṣègbeyàwó ló fẹ́ lọ rà tí wọ́n fi pà á, ti wọ́n gé ẹ̀yà ara rẹ̀ ní Kwara

ìṣẹ́jú 9 sẹ́yìn

Ileeṣẹ ọlọpaa ipinlẹ Kwara ni ọwọ awọn ti tẹ afurasi ajinigbe, Kazeem Mohammed, to n gbe niluu Patigi, nipinlẹ Kwara, pẹlu awọn ẹgbẹ rẹ mẹta; Mohammed Chatta, Jimoh Abdulateef ati Madi Jeremiah.

O ṣalaye pe Kazeem tan Ojo, o si gba ẹgbẹrun lọna ọgọfa naira (#160,000) lọwọ rẹ lati ba a ra maaluu to fẹẹ lo fun eto igbeyawo rẹ.

Lẹyin tiyẹn ko owo kalẹ loun pẹlu Kazeem jọ kuro niluu Ilọrin lọ sibi to lawọn yoo ti ra maaluu, ṣugbọn lati ọjọ naa niyawo afẹsọna rẹ, Ilọri Oluwakẹmi, ati mọlẹbi rẹ ko ti gburoo rẹ mọ.

Nigba to di ọjọ kẹta, oṣu kẹta, ọdun yii, ṣadeede ni iyawo rẹ gba ipe lati ori foonu ọkọ rẹ, bo ṣe gbe ipe naa, awọn to ba a sọrọ sọ pe ajinigbe lawọn, ọkọ rẹ si wa lahaamọ, miliọnu mejila naira lo gbọdọ san to ba fẹẹ ri i laaye.