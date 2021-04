Gbenga Adeboye: Òní ló pé ọdún 18 tó kú, kí lẹ rántí nípa rẹ̀?

wákàtí kan sẹ́yìn

Kò sí àníàní, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni kò lé gbàgbé ádẹ́rìnposónu sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ náà nítori àwọn iṣẹ́ to ti gbése kí ó to gbà fún ikú lọgbọ̀n ọjọ oṣù kẹrin, ọdún 2003.

Gbenga Adeboye lo ni orukọ inagijẹ to tii pọju lẹnu isẹ:

Gbenga Adeboye jẹ ọkan ninu àwọn to ni ẹbun púpọ, ti o sì ni ìmọ̀ tó pọ̀ nínú iṣẹ̀ tọ yàn láàyò.

Oloju aanu ati Onididun ọlọrẹ ni Gbenga Adeboye:

Amunimọna ni Gbenga Adeboye, paapaa awọn to sẹsẹ n didelẹ:

Ọjọru jẹ ọjọ ọ̀wọ̀ fun Gbenga Adeboye, kii fi sere rara:

Gbenga Adeboye ri ọrun, ko to ku:

idi ni pe o ti kọkọ ku nile iwosan, ti okiki si ti gba aye kan, ko to tun wa ji pada, ko si pẹ lẹyin igba naa, to tun jade laye pada.

Asiko perete to lo laye lẹyin iku rẹ akọkọ naa si lo gbe awo orin kan sita, ninu eyi to ti sọ bi ọrun se ri ati iriri ranpẹ to ni lajule ọrun nigba iku rẹ akọkọ.