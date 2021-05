Baba Ijehsa: Mr Latin ní àwọn kò bá ti lé afurasí náà dànù tó bá jẹ́ pé ọmọ ẹgbẹ́ TAMPAN ni

Aarẹ ẹgbẹ naa, Bolaji Amusan, ti ọpọ eeyan mọ si Mr latin lo kede bẹẹ, ninu fidion kan to gbe jade loju opo Intagram rẹ, nibi to ti sọ pe oṣere naa kii ṣe ọmọ ẹgbẹ awọn.

Gẹgẹ bii Aarẹ TAMPAN, ohun to yẹ ki n ṣe niyẹn, mo si ti ṣe bẹẹ.

Bo tilẹ jẹ pe Latin ni oṣere ni Baba Ijesha ni tootọ, o si tun jẹ apanilẹrin pẹlu, to tumọ si pe iṣẹ kan naa wọn jọ n ṣe, ṣugbọn oriṣiriṣi ẹgbẹ lo wa ti TAMPAN si jẹ ọkan lara wọn, ṣugbọn Ijesha ko si ninu ẹgbẹ TAMPAN.

Agba oṣere naa tẹsiwjau pe, ko si ẹni ti ori rẹ pe lawujọ ti yoo fọwọ si iwa ifipabanilopọ, ka to wa sọ iwa ifipa ba ọmọde lo pọ, ti yoo si ni ki ẹni to ba wu iru iwa bẹẹ ma jẹ iya to tọ labẹ ofin.