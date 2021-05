Baba Ijesha Rape case: Iyabo Ojo ní ìdúnú òun ni kí ọmọdé náà rí ẹ̀tọ́ rẹ̀ gbà

ìṣẹ́jú 19 sẹ́yìn

Iyabo Ojo n sọ ọrọ yii nigba to n fesi si fidio ti awọn eeyan to n da si ọrọ ẹsun ti wọn fi kan Baba ijesha lọ wu jade ti wọn si ni o ti gbe ọrọ naa ti ko kan an sori ju.