Baba Ijesha: Fídíò náà fihàn pé bó ṣe ń lá ọmọ ìkà rẹ, ló ń fí ọwọ rìn ín ní kàké

ìṣẹ́jú 22 sẹ́yìn

Lẹyin iṣẹju diẹ ni fidio naa fihan bi Baba Ijesha ṣe n fẹnu ko ọmọ naa ni apa, to di mọ ọ gbagi to si n fi ọwọ ra a lara lori aga dẹmu dẹmu ti wọn jọ jokoo si.

Ẹwẹ ninu paalọ yii ko sohun to jọ mọ pe Omiyinka ba ọmọ yii lajọṣepọ. Lakoko kan ọmọ naa dide lọ kuro ninu paalọ lọ si inu ile, bi inu yara ni bi ile idana ni ko sẹni to mọ tori fọnran CCTV ọhun ko ni ohun, kete si ni Baba Ijesha dide to gba tẹle e lẹyin lọ si ibi to lọ.