Laylatul Qadr: Wo pàtàkì alẹ́ ọjọ́ 10 tó gbẹ̀yìn àwẹ̀ Ramadan

Oṣu Ramadan jẹ ọkan lara akoko ninu iwe kajọ kaṣu ẹsin Islam to wa fun iwẹnumọ fun awn Musulumi gẹgẹ bi wọn ṣe n ṣe iṣẹ ẹsin wọn.

Ẹwẹ, ọjọ mẹwa to gbẹyin ni asiko naa maa ṣe pataki gidi gan fun awọn Musulumi toripe wọn lee ṣe kongẹ oru ọjọ kan to n jẹ oru mimọ.

Wọn maa n pe alẹ ọjọ ọhun ni Laylatul Qadri eyi to lee tumọ si "alẹ pipaṣẹ agbara tabi ayanmọ".

Kí ló dé tí wọ́n ń wá Laylatul Qadr?

Laylatul Qadr jẹ ọkan lara awọn aṣalẹ to da yatọ ninu iwe kajọ kaṣu ẹsin Islam to si jẹ akoko ti Allah ṣe iṣipaya Quaran fun Anọbi Muhammad.

Alẹ ọjọ kan yii wa ninu alẹ ọjọ mẹwa to kẹyin lasiko awẹ Ramadan amọ ko sẹni to mọ ọjọ gangan to jẹ ṣugbn igbagbọ wa pe o ṣeeṣe ko jẹ ọkan ninu awọn ọjọ yii - ọjọ kọkanlelogun, ikẹtalelogun, ikarundinlọgbọn, ikẹtadinlọgbọn tabi ikọkandinlọgbọn.