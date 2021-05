Bill and Melinda Gates: Ìdí rèé tí ìgbéyàwó ọdún 27 tú ká láàárín Lọ́kọláyà olówó náà

ìṣẹ́jú 26 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, Getty Images

Lana ode yii ni Bill ati Melinda Gate kede pe awọn ti fadagba eto igbeyawo ọdun mẹtadinlogun rọ pẹlu akọle pe "a o lero pe a le jọ dagba mọ gẹgẹ bi tọkọtaya mọ."

"Lẹyin ọpọlọpọ arojinlẹ ati ọpọlọpọ isẹ ti a ti ṣe ninu ibasepọ wa, a ti pinu lati fi opin si igbeyawo wa," bayii ni awọn mejeeji se kọ soju opo Twitter wọn.

Ọdun 1980 ni wọn kọkọ pade nigba ti Melinda wọ isẹ nile iṣẹ Microsoft ti Bill jẹ oludasilẹ rẹ.

Awọn olusowo olowo yii bi ọmọ mẹta ti wọn si jumọ sowọpọ lati maa tukọ ile iṣẹ wọn ti wọn pe ni Bill & Melinda Gates Foundation.

Ile ișẹ naa ti na obitibiti owo lati gbogun ti ajakalẹ aarun ati lati gba orileede niyanju lori abẹrẹ ajẹsara to fun awọn ọmọ wẹwẹ.

Awọn Gates pẹlu ọkan ninu awọn oludokoowo wọn Warren Buffett lo wa lẹyin ẹjẹ ififunni, eyi to n ke si awọn ọlọrọ lati maa fi eyi to pọ ninu ọrọ wọn fun iṣẹ rere ati awọn alaini.

Bill Gates ni ẹnikẹrin to ni owo julọ lagbaye gẹgẹ bi iwe iroyin Forbes se sọ, o si ni owo to to biliọnu mẹrinlelọgọfa dọla (£89bn)

O ri owo rẹ lati ara ile iṣẹ to jumọ da silẹ ni ọdun 1970, Microsoft to jẹ ile iṣẹ to tobi julọ fun eroja nnkan elo kọmputa.

Awọn tọkọtaya yii jumọ se ikede ikọsilẹ wọn loju opo Twitter ni.

"Laarin ọdun metadinlọgbọn wa, a tọ omo mẹta bakan naa ni a mu idagbasoke ba isẹ eleyinju aanu wa ti o si ṣíṣẹ ni gbogbo orileede agbaye, lati mu ki awọn eniyan gbe igbeaye ilera, ati aye to ni itumọ," bi atẹjade wọn ṣe sọ.

" Titi di asiko yii iwoye wa lori iṣẹ isin n tẹsiwaju, a o jọ maa ṣe iṣẹ wa lọ sugbọn a nigbagbọ pe a le jọ dagbapọ mọ gegebi lọkọlaya ni ipele to ku ninu aye wa yii.

"A tọrọ fun aaye to gbooro fun ebi wa, bi a o se maa tẹsiwaju ninu irinajo aye wa tuntun."

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Àkọlé fídíò, Tóò bá fẹ́ràn àti máa pọ́n ọ̀rọ̀ tàbí èèyàn lé, ẹ̀kọ́ ráńpẹ́ yìí yóò wúlò fún ọ

Bawo ni wọn ṣe pade Gan?

Minda ẹni ọdun mẹrindinlọgọta bayii darapọ mọ ile iṣẹ Microsoft gẹgẹ bi alakoso awọn ọja tuntun nile isẹ náà lọdun 1987 awọn mejeeji joko pọ nibi wẹjẹ-wẹmu to niṣe pẹlu eto ọrọ aje wọn ni New York ni lọdun naa.

Wọn bẹrẹ si ni fẹ ara wọn, sugbọn gẹgẹ bi alaye6ti Bill ṣe fun Netflix ẹ̀ka itan sísọ. "a maa n biita pupọ fun awọn eniyan a si maa n sọ nkan mejini o le ṣẹlẹ, yala ki a tuka tabi ki a ṣe igbeyawo."

Melinda ni oun ṣe awari Bill, nipa ilana eniyan, ni ki a maa "kọ nkan ti a ńṣe ati eyi ti a ko gbọdọ ṣe soju patako, eyi to niṣe pẹlu ọkan nipa igbeyawo."

Wọn ṣe igbeyawo lọdun 1994, ni Hawaiian Island ni Lanai iroyin sọpe gbogbo ọkọ ofurufu agbegbe naa ni wọn gba lati ri daju pe ko si awọn alejo ti wọn ko fi iwe pe maa fo kọja laaiko naa.

Ọdun to kọja ni Bill ẹni ọdun marunlelọgọta fi ipo silẹ ninu igbimọ alaṣẹ Microsoft to si gbaju mọ isẹ ẹlẹyinju aanu to yan laayo.

Awon lọkọlaya naa ti pinya lasiko ajakalẹ aarun Covid-19

Kini Gates Foundation?

Ọdun 2000 ni awọn lọkọlaya naa ṣe idasilẹ Bill & Melinda Gates ni Seattle.

Nkan ti wọn saba maa n moju to ju ni eto ilera ara ilu, eto ẹkọ ati ọrọ ayika to n yi pada.

Owo iranwọ ti wọn ti na to 1.7biliọn dọla fun iṣẹ iwadii lati ipese abẹrẹ ajẹsara lasiko ajakalẹ aarun Covid19.

Lodun 2019, ajọ eleyinju aanu Bill & Melinda Gates ni idokoowo to le ni biliọnu metalelogoji, lẹtin eyi ni awọn mejeeji tun ko biliọnu mẹrindilogoji si laarin 1994 ati 2018 gẹgẹ bi akọsilẹ Reuter News Agency.

"Dede ni ipo emi ati Bill" gẹgẹ bi o se sọ fun Associated Press (AP) ninu ifọrọwanilẹnuwo ti se lọdun 2019." "Ọkunrin ati Obinrin yẹ jẹ deede lẹnu iṣẹ."

Ninu akọsilẹ ti o ṣe laipẹ to pe akọle rẹ ni The Moment of Lift, lo ti salaye nipa asiko rẹ gẹgẹ omode, awọn ippenija rẹ ni idakọnkọ, bi o ṣe jẹ iyawo bọrọkini ènìyàn lawujọ ati bi o ṣe jẹ obinrin to n joko sile lati tọju ọmọ mẹta.

O ni bi awọn ṣe jọ n ṣe iṣẹ pọ ran ibasepọ awọn lọwọ pupọ. O ni awọn ọkunrin gbọdọ kọ bi a se n ba obinrin dọgba. Bakan naa ni ko ti kọ bi a ṣe n mura giri lati de ipo ti ọkunrin wa

Yatọ si iṣẹ rẹ gẹgẹ bi ẹlẹyinju aanu, o se agbekalẹ oko-owo to moju to awọn obinrin ati ẹbi wọnl lọdun 2015.