Yomi fabiyi on Baba Ijesha: Tóo bá ní ìmọ̀ nípa ǹkan, ran àwọn akẹ́gbẹ́ rẹ tí kò ní ìmọ̀ kíkún lọ́wọ́

ìṣẹ́jú 12 sẹ́yìn

O jẹ ko di mimọ pe oun mọ nkan ti oun nṣe tabi sọ lori ẹsun naa paapaa lẹyin to ti wo fidio kan to jade ti iroyin ni o ṣafihan bi Baba Ijesha ṣe n fi ọwọ pa ọmọde ti wn ni o ba ṣe aṣemaṣe lara.

Yomi to ti kede pe oun yoo ṣe iwọde bi ijọba tabi ọlọpaa ko ba ṣe nkankan ni Iwọde lati ja fun ẹtọ ọmọde lori ifipabanilopọ ni nkan to tọju lati ṣe.

Fabiyi ni ẹtọ rẹ ni iwọde wọọrọwọ. O ni asiko ti to lati ya awọn to ni imọ, to laju, ti ko gbe sẹyin ẹnikan, to n ja fẹtọ ọmọniyan ati olufọkansin araalu sọtọ kuro lara awọn ti ida keji wọn.