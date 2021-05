Lai Mohammed: Ìjínigbé àti ìdigunjalè kò sí ní ìkáwọ́ ìjọba àpapọ̀

Lai Muhammed ni awọn iwa ọdaran bii idanilọna, idigunjale ati ijinigbe kii ṣe ẹṣẹ to wa ni ikawọ ijọba apapọ lati mojuto, o ni "ẹsẹ to yẹ ki ijọba ipinlẹ mojuto ni".

Minisita sọ eyi di mimọ ninu atẹjade to fi fesi fun ẹgbẹ alatako People's Democratic Party (PDP) to fẹsun kan pe ijọba All Progressive Congress ko se nkankan lati mu idigunjale ati ijinigbe wa si opin ni Naijiria.