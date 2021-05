Baba Ijesha: Ọmọ igi, ajá, wà nínú 'awọn èèyàn tẹ́ẹ rí tó ń rìn kiri - Elebuibon

Gẹgẹ bi gbajugbaja oṣere fiimu Baba Ijesha ṣe bẹ akẹgbẹ rẹ, Princess pe Ogun lo n ja oun toun fi ṣe aṣemaṣe pẹlu ọmọ to n tọ, BBC Yoruba kan si agba onimọ iṣẹṣe ati aṣa, o si jẹ ko di mimọ pe "Ọmọ igi, ajá, wà nínú 'awọn èèyàn tẹ́ẹ rí tó ń rìn kiri".

Eyi n jẹ jade latari ariwo to kọkọ gba ẹnu awọn eeyan nigba ti ọwọ tẹ gbajugbaja oṣere, Baba Ijesha pe o gbiyanju lati fipa ba ọmọdebinrin kan lopọ.

Nigba ti oṣerebinrin akẹgbẹ rẹ ti wọn tun jọ jẹ ọrẹ to jẹ alagbatọ ọmọ naa, Princess pariwo sita pe Baba Ijesha ti fipa ba ọmọ naa lopọ ri amọ awọn ko ni ẹri ti wọn le fihan fun agbofinro lawọn ṣe duro de asiko yii ti o si ta Kamẹra CCTV mọle lati maa ṣọ ọ, lawọn eeyan ba tan an kalẹ pe "haaa, 'Paedophine ni iruu wọn, haa kini abẹ wọn o ki n duroo... ko mọ ọmọ ọdun kan tabi mẹfaa...

Ẹwẹ nigba taa kan si agba oniṣẹṣe ati aṣa nilẹ Yoruba, Oloye Ifayemi Elebuibon ti ko tilẹ lọdii ọrọ rẹ mọ ti ariwo to gbode nipa Baba Ijesha sọ pe labẹ aṣa ilẹ Yoruba, ti iru nkan to ṣe Baba Ijesha ti a n sọ yii ba waye, o tumọ si pe afọwọfa ni ti yoo si wa maa ni aye lo n ṣe oun ti yoo tun maa rawọ ẹbẹ.

Baba Ẹlẹbuibọn ni nilẹ Yoruba, lootọ inunibini maa n wa, awọn eeyan maa n binu eeyan to si maa n mu ki wọn sa asasi si eeyan.

O ni nkan to n jẹ ogun idile, afọwọfa, edi, asasi wa daadaa amọ "to ba jẹ pe ogun idile ni, ṣe oun nikan lo wa ninu idile ọhun, awọn eeyan rẹ melo lo ti ṣe iru rẹ, ṣe baba rẹ ti ṣe iru rẹ ri?

Elebuibon ni to ba jẹ egun tabi ogun idile ni, o yẹ ki wọn ti re egun yẹn kuro, torinaa afọwọfa ni tirẹ.

Iyatọ wo lo wa ninu edi ati asasi?

Baba ni ọkunrin mii to n ṣe iru ẹ le jẹ pe o jogun rẹ ni tabi ko jẹ adamọ. O ṣe apẹrẹ ọkunrin to n ba ọkunrin lo tabi obinrin to jẹ onibalopọ abosabo, bi Eleduwa ṣe da awọn mii ni bi wọn o ba tete ṣe atunṣe nigba ti obi ba kiyesi iwa ọmọ latilẹ, ki wọn ti ṣe aajo lati fi tọju rẹ.