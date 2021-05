Covid Vaccine: Ọtí, "Doughnut" àti ẹ̀bùn owó tó ń dúró dè yín tẹ́ẹ bá gba abẹ́rẹ́ àjẹsára Covid-19

ìṣẹ́jú 48 sẹ́yìn

Bi ẹ ko baa ti gbọ tẹlẹ, ki a maa fasiko yi fi to yin leti wi pe ijọba orileede Amẹrika n gba awọn eeyan niyanju lati gba abẹrẹ Covid-19 nipa fifun wọn ni ẹbun iwuri.

Biden sọ fun awọn akọroyin nile ijọba White House pe ''A mọ wi pe ọkẹ aimọye awọn eeyan Amẹrika lo nilo ka gba wọn ni iyanju ki wọn to le gba abẹrẹ yi''.

Iye awọn to ti gba abẹrẹ Covid-19 nilẹ naa si kere.

Nkan bi ida mẹrindinlọgọta ninu ida ọgọrun awọn agbalagba to ja si miliọnu marundinlaadọjọ lo sẹsẹ gba ẹyọ kan ninu iye abẹrẹ ajẹsara to yẹ ki wọn gba.

Nitori eyi, awọn alasẹ nijọba apapọ, yi ipinlẹ n pawọpọ pọ pẹlu awọn onileesẹ to n ta oogun, ile ounjẹ, ileesẹ to n pọn ọti ati awọn ile itaja igbalode to fi mọ awọn ẹgbẹ ere idaraya lati se koriya fawọn araalu.