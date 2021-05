Emma Akana Eye Sugery: Ṣé lọòtọ ni àwọn dókítà ojú máa ń yọ ojú fi rúbọ?

Oju ni ọba ara. "Bi ọlọjọ ba dé, oju ni nkankan to kọkọ maa yọ, beeyan ba ṣe alaisi, laarin wakati mejidinlogun ti eeyan ba ti ku, o ni iṣẹ taa le ṣe sii lati da oju naa si fun ẹlomiran".

Ohun ti oloyinbo n pe ni Corneal blindness jẹ iru ifọju to maa n de ba oju nipa ki iran bẹrẹ si ni dinku diẹdiẹ nitori aisan to n jẹ cornea.

Onimọ nipa iṣegun ati ayẹwo oju ba BBC Yoruba sọrọ pe awọn eroja to ṣe pataki kan wa ninu oju ti orukọ rẹ n jẹ Corneals to si jẹ wipe eeyan o gbudọ ṣe aṣiṣe to lee mu ki o da iṣẹ silẹ.