Yomi Fabiyi tún yarí lórí ọ̀rọ̀ Baba Ijẹsha, ó kéde àwọn ìdí tó fí fẹ́ ṣe ìwọ́de ní Eko

ìṣẹ́jú 30 sẹ́yìn

Ọpọ igba to si ṣe bẹẹ ni awọn eeyan ti bu ẹnu atẹ lu u, paapaa lori ayelujara. Koda, ọrọ naa fa titahun sira ẹni laarin oun ati oṣerebinrin, Iyabọ Ojo.

Ninu ọrọ to kọ si ori ayelujara Instagram rẹ ni owurọ ọjọ Satide, eyi to pe akọle rẹ ni "Ẹ tu Baba Ijẹsha silẹ kiakia", Fabiyi sọ pe o lodi si ofin Naijiria lati fi afurasi kankan si ahamọ ju boṣeyẹ lọ lai gba beeli rẹ tabi gbe lọ si ile ẹjọ.

To si tun ṣe bi ẹni n ṣe atẹnumọ rẹ ninu ọrọ to kọ ni owurọ Satide pe igbesẹ ileeṣẹ ọlọpaa to ìdí lati ṣe iwọde alaafia.