Dare Adeboye: Wo àwọn ìdílé Dare Adeboye níbí ètò ìsìn ìdágbére rẹ tó bẹrẹ lónìí

Ero ko gba ẹsẹ nibi eto isin idagbere oloogbe Pasitọ Dare Adeboye to jẹ́ ọmọkunrin kejiadari ijọ Redeemed Christian Church of God, RCCG.

Aburo oloogbe to tun jẹ abigbẹyin baba Adeboye iyẹn Leke Adeboye ni gbogbo nkan lo fẹrẹ jẹ pe awọn jọ n ṣe papọ to bẹẹ to jẹ wipe bi igbin fa ikarahun a tẹle e ni ọrọ oun ati ẹgbọn oun Dare lati kekere.

Leke to gbiyanju lati ma jẹ ki omije bọ loju rẹ ṣa ara jọ to si sọ diẹ lara igbesi aye oloogbe Dare Adeboye.

O ni bii kii ba ṣe iṣẹ iranṣẹ to pe awọn pada wa si Naijiria ni, iwe ti oun ati ẹgbọn oun lọ ka niilẹ Gẹẹsi ko ba ti mu awọn ti ọmọ adulawọ akọkọ to jẹ minisita tori ẹgbọn jẹ oye adari ọmọ ileewe girama lọhun to si jẹ pe oun ni ọmọ ilẹ Afirika akọkọ to ṣe iru rẹ.