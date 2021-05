Bó ṣe nípasẹ̀ ọkada ni tàbí ọkọ̀ ojú omi tàbí láti inú ihò ilẹ̀, ẹ wá ọ̀nà láti fi Naijiria sílẹ̀- Pasitọ Paul Adefarasin

Pastor Paul Adefarasin: Bí Naijiria kò bá rọrùn láti gbé ẹ gba orílẹ̀-èdè míì lọ

Oluṣọagutan agba ati oludasilẹ ijọ House on The Rock, pasitọ Paul Adefarasin ti gba awọn ọmọ ijọ rẹ nimọran pe ki wọn fi Naijiria silẹ lọ ilẹ miran ti aye rẹ ba ṣi silẹ.

Ninu iwaasu rẹ to ṣe lọjọ Aiku lo ti sọ ọrọ naa nibi to ti sọ pe awọn to ti n ṣejọba Naijiri bọ latẹyinwa ati lọwọ yii ko kọbi ara si bi nnkan ṣe lọ.