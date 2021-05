Baba Ijesha: Ẹ wo àbábọ̀ ìpàdé Yomi Fabiyi pẹ̀lú àwọn àgbà agbẹjọ́rò

ìṣẹ́jú 40 sẹ́yìn

Yomi Fabiyi lọ ṣe ipade pẹlu awọn agbẹjọro lori ọrọ to n duro le lori lati ọjọ yii eyiun, pataki ẹtọ ọmọniyan lori eyi to fi tun ṣe iwọde ifẹhonuhan pe ki wn tu Baba Ijesha silẹ pẹlu beeli.

"E lee tẹra mọ jija fun ẹtọ eeyan, ẹ lee ni imọlara ati itara si ohun to ṣe eeyan kan amọ ẹ ma ṣatilẹyin fun ohun to ba mu ẹtọ ẹlomiran kuro ati ilokulo ofin".

Ẹwẹ, loju opo ọkan lara awọn agbẹjọro ti Yomi Fabiyi ba ṣe ipade, o fi lẹta ti o kọ lorukọ ileeṣẹ rẹ si kọmisọna ọlọpaa ipinlẹ Eko ninu eyi to ti sọ wipe ohun gẹgẹ bi amofin ati agbẹjọro to n duro fun afurasi ọdaran to wa lahamọ wọn, Baba Ijesha, wipe o han gbangba pe lati bii ọsẹ melo kan ti ọrọ yii ti bẹr aridaju ti hande to si tumọ si pe imọran to yẹ ki wọn gba labẹ ofin bayii ni ki wn gba beeli rẹ.